Анкара, 14 мая 2021, 15:42 — REGNUM Турция поддерживает Иерусалим с той же решительностью, с какой Анкара поддерживала Азербайджан в Нагорном Карабахе, заявил 14 мая турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
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Ре заявил, что Анкара «разгневана гнётом террористического государства Израиль», который «перешёл все границы».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл с российским лидером Владимиром Путиным телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в Иерусалиме.
Эрдоган отметил, что Совет Безопасности ООН должен вмешаться в этот вопрос до дальнейшей эскалации кризиса и дать чёткие указания о прекращении нападений на Израиль.
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