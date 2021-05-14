Париж, , 15:41 — REGNUM Мэр Парижа Анн Идальго 14 мая заявила, что запрет правительства на демонстрацию 15 мая в поддержку Палестины был «мудрым решением». В свою очередь, лидер политической партии Непокорённая Франция Жан-Люк Меланшон назвал запрет «посягательством на демократию». Об этом 14 мая сообщает Le Parisien.

«Во Франции не может быть проявлений ненависти, антисемитских протестов», — заявил 14 мая министр внутренних дел Джеральд Дарманен. Он напомнил про схожий митинг в поддержку Палестины в 2014 году, где протестующие призывали убивать евреев.

Анн Идальго «В 2014 году мы пережили чрезвычайно жестокую, очень сложную манифестацию. Ситуация очень-очень напряженная. И я думаю, что это мудрое решение».

Демонстрация в Париже в поддержку палестинского народа, запланированная на 15 мая, была запрещена 13 мая по просьбе правительства из-за «риска нарушений общественного порядка».

Это решение пришлось не по душе Жан-Люку Меланшону, который расценил запрет как «провокацию» и «посягательство на демократию». В свою очередь, организаторы акции протеста пытаются добиться отмены ее запрета через суд.

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