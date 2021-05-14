Сеул, , 15:48 — REGNUM Второй замглавы МИД Южной Кореи Чхве Чжон Мун принял 14 апреля участие во встрече представителей внешнеполитических ведомств семи стран. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства иностранных дел Южной Кореи.

По их словам, во встрече приняли участие представители МИД Южной Кореи, США, Японии, Австралии, Новой Зеландии, Индии и Вьетнама.

В рамках диалога стороны обсудили эпидемиологическую ситуацию, восстановление экономик, разработку и распространение вакцин от COVID-19, восстановление международного авиасообщения.

Отметим, что это 16-я телефонная конференция представителей семи стран. Первая встреча состоялась 20 марта 2020 года.