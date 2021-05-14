Киев, , 15:40 — REGNUM На Украине сегодня, 14 мая, политические эксперты и граждане в социальных сетях обсуждают итоги суда по избранию меры пресечения для главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.

В целом украинцы выражают поддержку Медведчуку и осуждают попытку действующей власти посадить в СИЗО лидера оппозиции. В то же время украинские пользователи Facebook считают, что победа Медведчука в суде — поскольку суд не удовлетворил требования обвинения — продемонстрировала слабость власти Зеленского.

«Сегодня я — Медведчук» (Today I am Medvedchuk), — написала блогер Ольга Чечулина.

Медиа-менеджер Елена Скидан уверена, что проигрыш в суде продемонстрировал слабость власти во главе с Владимиром Зеленским.

«Это была лучшая PR-кампания Медведчука. И недорого: всё, что требовалось — включить мозг, опыт и образование. Политика — командная игра, самое печальное в победе на сухую — немощь вертикали «государя»», — отмечает Скидан.

В то же время политический блогер Андрей Скорый подчеркнул, что Медведчук в настоящий момент выступает в качестве борца против несправедливой системы власти, и это может быть его новый имидж.

Политического аналитика Алексея Калиниченко интересует, на сколько после случившегося в суде вырастет политический рейтинг Виктора Медведчука и его партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

ИА REGNUM напоминает, что накануне по решению суда народный депутат Верховной рады Украины, лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ)Виктор Медведчук был отправлен под круглосуточный домашний арест до 10 июля, хотя обвинение просило содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере более 300 млн грн. Медведчука подозревают в государственной измене по трем различным эпизодам.