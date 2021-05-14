Нальчик, , 15:39 — REGNUM В Кабардино-Балкарии продолжается снижение прироста числа заразившихся коронавирусом. За месяц, начиная с середины апреля 2021 года, показатель выявленных новых заболевших снизился почти вдвое. Так, за прошедшие сутки коронавирус был подтвержден у 19 жителей региона, сообщили 14 мая в федеральном оперативном штабе.

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За эти же сутки число выздоровевших от COVID-19 составило 20 человек, а общее число сумевших справиться с болезнью достигло 23 252 человек. При этом всего в Кабардино-Балкарии за все время пандемии коронавирус подтвердился у 24 055 жителей региона.

Из них не удалось спасти врачам 458 человек, в том числе одного пациента за последние сутки.