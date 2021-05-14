Москва, , 15:39 — REGNUM Если бы было принято решение выпустить купюры с портретами выдающихся людей России, то граждане, прежде всего, хотели бы поместить на банкнотах портрет главы государства Владимира Путина (11%), приводит данные Фонд «Общественное мнение».

На втором месте — портрет первого космонавта планеты Земля Юрия Гагарина (10%), на третьем месте — портрет русского поэта и писателя Александра Пушкина (9%). В пятёрке лидеров оказались Иосиф Сталин и Пётр I.

Также на российские купюры с выдающимися личностями граждане поместили бы портреты Владимира Ленина (6%), Михаила Ломоносова (5%), Дмитрия Менделеева (4%), Георгия Жукова (3%), Михаила Лермонтова (3%) и Сергея Королёва (2%).

Поквартирный опрос проведен 9−11 апреля 2021 года в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 граждан РФ. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк Российской Федерации до 2025 года обновит дизайн банкнот шести номиналов.