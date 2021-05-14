Красногорск, , 15:44 — REGNUM Вакансия полицейского вошла в число самых распространённых в Подмосковье в объявлениях о поиске сотрудников. Об этом 14 мая сообщается на сайте правительства Московской области.

На данный момент в Подмосковье открыто около 50 тыс. вакансий, на которые работодатели ищут сотрудников. Из них порядка 35 тыс. относится к рабочим специальностям, а порядка 14 тыс. — к специалистам различных профилей.

Наибольшая потребность в кадрах работодателями заявлена по таким профессиям, как специалист, полицейский, медсестра, инженер и менеджер. По рабочим профессиям наиболее востребованы оказались такие должности, как подсобный рабочий, уборщик производственных и служебных помещений, швея, грузчик и водитель автомобиля.

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