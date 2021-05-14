Москва, , 15:43 — REGNUM Российская певица Ханна (настоящее имя — Анна Иванова) дала интервью YouTube-каналу Famatime TV. Ролик попал в тренды видеохостинга 14 мая.

В интервью Ханна рассказала о становлении её карьеры, отношениях с продюсером лейбла Black Star Пашу и о прошлой дружбе с исполнителем Егором Кридом. Певица объяснила ведущей шоу, что перестала общаться с Кридом, так как он «сделал какие-то вещи, которые не должен был делать».

Добавим, что за сутки ролик посмотрели более 300 тыс. человек. А более 6 тыс. из них поставили видео отметку «нравится».

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