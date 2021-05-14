Тбилиси, , 15:44 — REGNUM Трое граждан Нигерии в Грузии признаны судом виновными в мошенничестве и приговорены к разным срокам тюремного заключения. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба генпрокуратуры Грузии.

Сообщается, что осужденные, проживая в Тбилиси, выманивали деньги у гражданина США. По версии следствия, подозреваемые связались с ним через соцсети под вымышленным именем и, войдя в доверие, просили деньги на лечение для якобы немца, находящегося в Грузии.

Отмечается, что в несколько этапов мошенники получили от пострадавшего более $233 тыс. Часть денег преступники успели потратить. Один из них купил себе квартиру в Тбилиси. Её конфисковали по решению суда.

Осужденных приговорили к срокам от девяти с половиной до десяти лет.