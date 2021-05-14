Бишкек, , 15:37 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган созвонился с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и предложил ему вместе выступить против Израиля. Об этом сообщила пресс-служба турецкого лидера на его официальной странице в соцсети Twitter.

Реджеп Тайип Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Президент Эрдоган заявил, что хочет видеть Киргизию рядом в своих международных инициативах, чтобы преподать необходимый урок Израилю, который атакует мечеть Аль-Акса, Газу и палестинцев», — говорится в сообщении.

Также главы двух стран поздравили друг друга с мусульманским праздником Курбан-байрамом.

Напомним, в Израиле продолжаются боевые действия. Исламистские группировки с 10 мая ведут по израильским городам обстрел ракетами из сектора Газа. Израильские военные отвечают ракетными и авиационными ударами. Число жертв растет.