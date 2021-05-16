Москва, , 07:58 — REGNUM Алексей Васильевич Щербаков (1924—1946) пошёл в армию добровольцем в январе 1943 года. В первых же боях был ранен, участвовал в Курской битве.

Алексей Васильевич Щербаков

К осени в звании младшего сержанта служил командиром отделения 310-го стрелкового полка 8-й стрелковой дивизии в 13-й армии.

11 сентября 1943 года его отделение в числе первых переправилось через Десну в районе села Оболонь (Коропский район Черниговской области). Захваченный плацдарм удерживался Щербаковым до подхода основных сил.

Спустя 11 дней при форсировании Днепра Алексей Васильевич вновь одним из первых высадился у села Навозы (ныне Днепровское Черниговская область). В последующих боях за деревню Чикаловичи он уничтожил 10 солдат противника и захватил в качестве трофея автомашину.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 года младшему сержанту было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 1818).

В дальнейшем Щербаков получил специальность минометчика. Был награждён орденами Красного Знамени и Отечественной войны 1-й степени.

После войны продолжил службу. Погиб в звании капитана в 1946 году в бою с отрядом Украинской повстанческой армии (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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