Баку, , 15:39 — REGNUM Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонные переговоры с исполняющим обязанности помощника госсекретаря США Филипом Рикером, в ходе которых заявил, что Баку ведет переговоры Ереваном для снятия напряженности на границе между двумя странами. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Уточняется, что стороны провели обсуждение текущей ситуации, которая сложилась в регионе, а также обменялись мнениями по поводу напряженности на границе Азербайджана и Армении.

«Министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что Азербайджан привержен устранению напряженности в регионе. Он довел до внимания собеседника, что для скорейшего разрешения напряженной ситуации на границе в течение нескольких часов в регион было командировано руководство госпогранслужбы Азербайджанской Республики и с противоположной стороной ведутся переговоры», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Армении Тигран Авинян заявил, что армянской стороной уже направлено обращение в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в связи с ситуацией в Сюникской области страны.