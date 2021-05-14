Бишкек, , 15:34 — REGNUM За шесть лет своего существования Российско-киргизский фонд развития инвестировал в развитие экономики Киргизии $434 млн (32 млрд 271 млн рублей). Об этом сообщили в пресс-службе РКФР.

За это время фонд одобрил 2 949 бизнес-проектов, которые реализуются во всех регионах республики.

Наиболее активно Российско-киргизский фонд развития вкладывает деньги в сферу производства — 30% от общего числа проектов и в агропромышленный комплекс — 23%.

На сферы транспорта и логистики, туризма и развития инфраструктуры приходится по 12% от общего количества одобренных проектов, на сферу связи и информационных технологий — 4%, на сферу финансовой деятельности — 1% и на прочие отрасли — 6%.

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