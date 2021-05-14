Брянск, , 15:48 — REGNUM Рейсы в Калининград открыл международный аэропорт «Брянск». По традиции первый самолёт встретили водной аркой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 мая в пресс-службе правительства региона.

Рейсы в Калининград будут выполняться один раз в неделю на современных 50-кресельных канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200. Время в полёте составит один час 45 минут. Продажа билетов открыта до 29 октября 2021 года. Первый самолёт встретили представители власти, руководство аэропорта и авиакомпании «РусЛайн». Воздушное судно по традиции проехало под водной аркой.

Из Брянска теперь осуществляются регулярные рейсы в 12 российских городов.