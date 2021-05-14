Самара, , 15:58 — REGNUM Крупный пожар произошел на заводе, который перерабатывает отходы в Самарской области. Об этом 14 мая сообщает Самарское областное вещательное агентство СОВА, ссылаясь на пресс-службу МЧС по региону.

По информации журналистов, на заводе произошло возгорание мусора около деревни Ташелка. Огонь прошелся по площади около 10 тысяч кв. метров. Горение происходит отдельными очагами. Мусор в основном тлеет.

По тревоге подняты 41 огнеборец на 14 единицах техники. По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших.