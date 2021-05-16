Москва, 16 мая, 2021, 07:39 — ИА Регнум. Евгений Терентьевич Цыганов (1921—1971) воевал с первых дней. Защищал Прибалтику, дрался в небе Ленинграда. Летчик-истребитель, он не только прикрывал штурмовики и бомбардировщики или вел воздушные бои с истребителями противника, но и совершал разведывательные полеты, вылетал на штурмовку морских и наземных целей.

Евгений Терентьевич Цыганов

В мае 1943 года в звании капитана возглавил командование 3-й эскадрильей 4-го гвардейского истребительного авиационного полка 1-й гвардейской истребительной дивизии ВВС Балтийского флота.

К декабрю он совершил 492 боевых вылета, в том числе 120 на штурмовку и разведку, в 65 воздушных боях сбил 6 вражеских самолетов лично и 8 в группе.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 января 1944 года гвардии капитану было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 2916).

Как командир эскадрильи Цыганов отличался эффективностью. Через год, к весне 44-го, на счету его подчиненных было 183 из 365 сбитых полком самолетов врага.

Продолжал летать с ними и Евгений Терентьевич. К концу войны он совершил 550 боевых вылетов, провел более 100 воздушных боев, сбил 15 (по другим сведениям — 12) самолетов противника лично и 8 в группе.

После Победы продолжил служить, сначала в истребительной авиации, а затем в системе ПВО. Много времени уделял учёбе. В июле 1945 года окончил Высшие офицерские курсы ВВС ВМФ, в 1953 году Военно-воздушную академию, в 1960 году Военную академию Генерального штаба. Вышел в запас в звании генерал-майора в 1968 году. Жил в Таллине.