Ташкент, , 15:32 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил специализированный научно-практический медицинский центр гематологии и навестил детей, страдающих лейкозом. Об этом 14 мая сообщили в пресс-службе главы государства.

Мирзиёев ознакомился с условиями содержания пациентов и побеседовал с родителями. В настоящее время в центре проходят лечение 210 пациентов, в том числе 42 ребенка.

«Все вы — мои дети. Ваша улыбка должна дарить счастье родителям. Живите с верой, что обязательно вылечит», — сказал глава государства. Он поздравил родителей и детей с праздником Рамазан хайит (Ураза-байрам).

Мирзиёев поручил построить новое здание для центра гематологии, создать отдельный центр детской онкогематологии. При этом будет учтен опыт российского медицинского исследовательского центра имени Д. Рогачёва.

Напомним, 10 февраля 2020 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, направленное на развитие гематологической и трансфузиологической службы.