Ворсино, Калужская область, , 15:37 — REGNUM Церемонии ввода в эксплуатацию новых мощностей контейнерного терминала «Запад» мультимодального транспортно-логистического центра Фрейт Вилладж «Ворсино» состоялась 14 мая в индустриальном парке «Ворсино». Отныне пропускная способность грузового терминала увеличена в два раза, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Участниками мероприятия стали губернатор Калужской области Владислав Шапша, генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов, чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Российской Федерации Ермек Кошербаев, другие официальные лица. С началом работы новой площадки контейнерного терминала транспортно-логистический центр «Ворсино» увеличит ёмкость единовременного хранения до девяти тысяч контейнеров, а два крана Либхер с пролётом 32 метра и грузоподъёмностью 45 тонн позволят обрабатывать одновременно два железнодорожных и один автомобильный фронт, складировать 10 рядов по 3 контейнера в высоту. Реализация нового этапа развития двукратно увеличит мощность терминала до 350 тысяч контейнеров в год, повысит качество сервиса, скорость обработки контейнерных поездов и задаст новый вектор развития терминалов в формате «грузовой деревни». Губернатор Владислав Шапша подчеркнул, что в «Ворсино» сформирован лучший в России сухопутный терминал.

«Сегодня Калужская область по праву может считаться одним из крупнейших транспортно-логистических узлов Российской Федерации. Открытие новой части транспортного узла ускорит транспортировку грузов, повысит качество этих услуг». Данный проект не мог быть реализован без тесного взаимодействия с ОАО «РЖД». «И мы уверены в том, что «Российские железные дороги» не только здесь, но и в других проектах области продолжат сотрудничество по развитию наших индустриальных парков и особой экономической зоны», — отметил Владислав Шапша.

Церемония завершилась погрузкой контейнеров на платформы для их отправки железнодорожным транспортом на станцию Благовещенск.

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