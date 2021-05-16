Москва, 16 мая, 2021, 07:28 — ИА Регнум. Александр Иванович Якимчук (1923—2010) служил в Красной армии с 22 июня 1941 года. Был направлен в Новоград-Волынское пехотное училище, но не завершил учебы. Обстановка потребовала отправить всех курсантов на передовую. В итоге лейтенантские погоны молодой человек получил два года спустя, когда после ранения окончил курсы в Сибирском военном округе.

Александр Иванович Якимчук

К январю 1945 года в звании лейтенанта командовал стрелковой ротой 497-й стрелкового полка 135-й стрелковой дивизии в 6-й армии.

20 января 1945 года его рота овладела несколькими городскими кварталами Бреслау (Вроцлав) и уничтожила значительное количество немцев. Оказавшись отрезанным от основных сил батальона, Александр Иванович вызвал огонь поддерживающей артиллерии на себя, был тяжело ранен и контужен в этом бою.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года лейтенанту было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 7885).

После Победы остался в армии. В 1947 году, окончив курсы усовершенствования офицерского состава, продолжил службу на строевых должностях в Центральной группе войск и Прикарпатском военном округе. Вышел в запас в звании майора в 1955 году. В дальнейшем служил в системе МВД. В 1975 году вышел в отставку в звании полковника. Жил в городе Староконстантинове (Хмельницкая область).