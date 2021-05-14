Махачкала, , 15:30 — REGNUM В Дагестане коронавирус подтвердился еще у 41 жителя республики. Общее число носителей инфекции приближается к регионе к 33 тыс. человек, сообщили 14 мая в федеральном оперативном штабе.

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Из 32 962 заразившихся новым опасным вирусом выздоровели 30 579 жителей республики. За последние сутки число вылечившихся и снятых с учета медиков составило 42 пациента. Не удалось спасти врачам одного жителя Дагестана.

За все время пандемии число случаев летального исхода от COVID-19 составило 1471. Большинство пострадавших от этой болезни скончались еще в первые месяцы пандемии. С начала мая 2021 года показатель смертности в регионе не превышает 1−3 человека в сутки.