Красногорск, , 15:29 — REGNUM В медицинские учреждения Подмосковья поступил инновационный отечественный препарат «Артлегиа» для лечения пациентов с COVID-19 среднетяжелой формы. Об этом 14 мая сообщается на сайте правительства Московской области.

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Это лекарство включено во временные методические рекомендации Минздрава РФ по лечению пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Препарат разработан группой компаний «Р-Фарм» и передан медицинским организациям Подмосковья в рамках благотворительной кампании.

«Наши больницы уже получили партию нового препарата, разработанного в России, для пациентов с коронавирусом «Артлегиа» в количестве 1,1 тысячи упаковок. Это поможет проводить более эффективное лечение пациентов», — отметил министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

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