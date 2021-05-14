Москва, , 15:28 — REGNUM Уже до конца текущей недели в Индию должна поступить вторая партия российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом заявили в Российском фонде прямых инвестиций 14 мая.

Вакцина от коронавируса «'Спутник V'» Facebook.com/dodon.igor1

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В фонде добавили, что с сегодняшнего дня в Индии началась вакцинация населения от коронавируса с применением российского препарата.

«Первые прививки препаратом были сделаны сегодня в Хайдарабаде после поставки первой партии «Спутника V» в Индию 1 мая. Поставка второй партии препарата в Индию ожидается до конца текущей недели», — сказали в фонде.

Отмечается, что «Спутник V» стал первой применяемой в Индии вакциной против коронавируса, произведённой за пределами страны.

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Как сообщало ИА REGNUM, вакцина «Спутник V», разработанная Центром имени Гамалеи, была одобрена в Индии 12 апреля 2021 года в рамках процедуры ускоренной регистрации.