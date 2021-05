Портленд, США, , 15:27 — REGNUM В Сети появилась 20-минутная запись прохождения игры The Wild At Heart. Его опубликовали 14 мая на YouTube-канале издания Game Informer.

В ролике показаны фрагменты из самого начала игры с комментариями одного из разработчиков. По сюжету The Wild At Heart, двум детям предстоит открыть волшебное королевство, спрятанное в лесу.

Полноценный релиз The Wild At Heart состоится 20 мая 2021 года. Игра будет доступна на PC и Xbox One.

Читайте ранее в этом сюжете: В Resident Evil Village теперь можно поиграть с видом от третьего лица