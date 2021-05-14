Переславль-Залесский, Ярославская область, , 15:26 — REGNUM Переславский межрайонный прокурор обратился с иском в суд о признании незаконным бездействия администрации городского округа Переславля-Залесского по устранению нарушений градостроительного законодательства при разработке и утверждении генерального плана. Об этом сообщает Ярославская областная прокуратура. Обращение в суд связано с тем, что в апреле 2021 года администрация городского округа отклонила соответствующее представление прокуратуры.

Переславская городская дума

ИА REGNUM уже писало, что Министерство экономического развития России указало на существенные нарушения при разработке и утверждении проекта генерального плана Переславля-Залесского. А именно после проведенных согласно Градостроительному кодексу согласований с органами региональной и федеральной власти, а также после публичных слушаний в проект были внесены существенные изменения. Администрация не обеспечила проведение повторных согласований и публичных слушаний, сразу направив доработанный проект генерального плана и поправку к нему на утверждение в городскую Думу Переславля. Депутаты проголосовали за представленный генплан 24 декабря 2020 года.

После проверки, инициированной Департаментом строительства Ярославской области, администрация Переславля получила предписание об устранении нарушений в срок до 10 апреля 2022 года. Необходимо провести новые согласования и публичные слушания по доработанному проекту генплана. Однако прокуратурой установлено, что действенных мер по устранению нарушений администрация Переславля не предпринимает. Запрос в Минприроды о дополнительном согласовании не поступал, публичные слушания не назначались, что по мнению надзорного органа свидетельствует о бездействии органов местного самоуправления Переславля-Залесского.

Соответственно, в апреле 2021 года прокуратурой подано исковое заявление с требованиями признать незаконным бездействие администрации Переславля, а также обязать органы местного самоуправления принять меры, направленные на устранение нарушений градостроительного законодательства.

В настоящий момент в Переславской городской Думе находится на рассмотрении аналогичное представление прокуратуры. Подробно обсуждать его депутаты планируют на заседании комиссии по бюджету, экономике и развитию на следующей неделе.

Также 24 мая состоится очередное заседание Ярославского областного суда по иску МОО «Родина Александра Невского» об отмене решения городской Думы Переславля по утверждению генерального плана.

Читайте ранее в этом сюжете: Доработанный генплан Переславля снова обсудят на публичных слушаниях