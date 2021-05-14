Переславль-Залесский, Ярославская область, 14 мая, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Переславский межрайонный прокурор обратился с иском в суд о признании незаконным бездействия администрации городского округа Переславля-Залесского по устранению нарушений градостроительного законодательства при разработке и утверждении генерального плана. Об этом сообщает Ярославская областная прокуратура. Обращение в суд связано с тем, что в апреле 2021 года администрация городского округа отклонила соответствующее представление прокуратуры.

Переславская городская дума

ИА REGNUM уже писало, что Министерство экономического развития России указало на существенные нарушения при разработке и утверждении проекта генерального плана Переславля-Залесского. А именно после проведенных согласно Градостроительному кодексу согласований с органами региональной и федеральной власти, а также после публичных слушаний в проект были внесены существенные изменения. Администрация не обеспечила проведение повторных согласований и публичных слушаний, сразу направив доработанный проект генерального плана и поправку к нему на утверждение в городскую Думу Переславля. Депутаты проголосовали за представленный генплан 24 декабря 2020 года.

После проверки, инициированной Департаментом строительства Ярославской области, администрация Переславля получила предписание об устранении нарушений в срок до 10 апреля 2022 года. Необходимо провести новые согласования и публичные слушания по доработанному проекту генплана. Однако прокуратурой установлено, что действенных мер по устранению нарушений администрация Переславля не предпринимает. Запрос в Минприроды о дополнительном согласовании не поступал, публичные слушания не назначались, что по мнению надзорного органа свидетельствует о бездействии органов местного самоуправления Переславля-Залесского.

Соответственно, в апреле 2021 года прокуратурой подано исковое заявление с требованиями признать незаконным бездействие администрации Переславля, а также обязать органы местного самоуправления принять меры, направленные на устранение нарушений градостроительного законодательства.

В настоящий момент в Переславской городской Думе находится на рассмотрении аналогичное представление прокуратуры. Подробно обсуждать его депутаты планируют на заседании комиссии по бюджету, экономике и развитию на следующей неделе.

Также 24 мая состоится очередное заседание Ярославского областного суда по иску МОО «Родина Александра Невского» об отмене решения городской Думы Переславля по утверждению генерального плана.