с. Смолинское, , 15:31 — REGNUM В Свердловской области задержали мужчину по подозрению в убийстве 88-летней труженицы тыла. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

По версии следствия, инцидент произошёл в одном из домов села Смолинское (Талицкий район). Находясь в пьяном виде, мужчина повздорил со знакомой ему женщиной, являвшейся хозяйкой жилища. «На почве ссоры обвиняемый задушил женщину, после чего скрылся с места происшествия», — уточнили в ведомстве. Гражданина уже задержали.

Умершая — труженица тыла, заслуженный медик. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, подозреваемый — рецидивист, ранее судимый за кражу, угон машины и убийство. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Инцидент произошёл 8 мая 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге обвинили рецидивиста в убийстве, совершённом в День Победы 9 мая 2021 года.

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