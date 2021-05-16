Москва, 16 мая, 2021, 06:52 — ИА Регнум. Кузьма Фомич Чекаль (1920—1944) воевал меньше двух месяцев, с 30 января по 21 марта 1944 года.

Кузьма Фомич Чекаль

Служил в звании красноармейца разведчиком взвода пешей разведки 857-го стрелкового полка 294-й стрелковой дивизии в 52-й армии.

В ходе форсирования реки Южный Буг возглавил группу разведчиков. При движении в тылу противника красноармейцы оказались преждевременно выявлены. Чекаль приказал разведчикам отходить, а сам с пулеметом успешно прикрыл отступление товарищей.

21 марта 1944 года Чекаль с группой из шести бойцов проник в село Цариград (Дрокиевский район Молдавии), где находился вражеский полк. Подкравшись к штабному блиндажу, красноармеец снял часового, ворвался в блиндаж, застрелил двух офицеров, а третьего, полковника, взял в плен. При выходе группы из села, неприятель атаковал ее. Кузьма Фомич отправил разведчиков с пленным офицером назад за линию фронта, а сам вновь остался прикрывать своих. По свидетельству жителей села, огнем из автомата он уничтожил нескольких солдат. Когда кончились патроны, разведчик отбивался ножом. В этом бою он погиб.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 года красноармейцу было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.