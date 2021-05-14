Прага, , 15:27 — REGNUM Чешский автопроизводитель Skoda в Индии запустит в продажу компактный кроссовер Kushaq летом 2021 года. Об этом сообщается на сайте iXBT.com.

Автомобиль собран на модульной «тележке» MQB-A0-IN. Длина пятиместной модели составляет 4221 мм, ширина — 1760 мм, а высота — 1612 мм. Объем багажника равен 385 л.

Модель будет выпускаться в трёх версиях — Active, Ambition и Style.

В начальной комплектации Active кроссовер будет иметь 16-дюймовые колёсные диски, а в более дорогих комплектациях — 17-дюймовые диски. Внутри машины автопроизводитель установит двухспицевое рулевое колесо, новый мультимедийный комплекс с 10-дюймовым дисплеем и сенсорную панель климатического контроля.

Под капотом автомобиля будет функционировать 1,0 — или 1,5-литровый «движок» производительностью 115 л. с. либо 150 л. с.

Ранее чешская компания Skoda представила модернизированную версию Kodiaq для авторынка Китая. Для покупателей будут доступны пятиместная и семиместная версии автомобиля.

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