Воронеж, , 15:24 — REGNUM В Воронеже перед судом предстанут участники межрегиональной организованной преступной группы — шесть жителей Приморского края, Московской области и Москвы, они обвиняются в покушении на мошенничество в крупном размере. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 14 мая старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Как полагает следствие, обвиняемые, используя электронную базу данных о лицах, ранее приобретавших лекарственные препараты и пищевые добавки, обзванивали потерпевших и сообщали о положенных им якобы компенсациях за некачественный товар. Затем они уговаривали людей предварительно уплатить взнос — перевести деньги с использованием системы быстрых платежей. Таким способом они успели обмануть пятерых жителей Воронежской области, в том числе пенсионеров. Общая сумма похищенного оценивается в более чем 2 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Воронежа для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы. Также в отдельное производство выделено уголовное дело в отношении лиц, передавших электронную базу с данными потерпевших. Их пока установить не удалось.