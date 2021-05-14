Токио, , 15:22 — REGNUM Энтузиаст с ником FluffyQuack работает над модификацией, которая позволит играть в Resident Evil Village с видом от третьего лица. Об этом 14 мая сообщает издание Eurogamer.

Как отмечает сам автор, его модификация получилась «очень экспериментальной». В частности, у модели Итана Уинтерса (главного героя Village) нет головы — в оригинальной игре его лицо не показывают.

Напомним, что релиз Resident Evil Village состоялся 7 мая 2021 года. Игра была высоко оценена как геймерами, так и критиками.

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