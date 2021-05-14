Ставрополь, , 15:21 — REGNUM В Ставропольском крае число случаев летального исхода от COVID-19 достигло 1426. За прошедшие сутки скончались от осложнений, полученных после заражения опасной инфекцией, еще пять жителей края. Как сообщили 14 мая в федеральном оперативном штабе, уже несколько месяцев ежедневно в регионе фиксируется по 4−5 случаев смерти пациентов с COVID-19.

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Общее число носителей коронавируса на Ставрополье составило за все время пандемии 53 781 человек. За последние сутки выявлено еще 54 пациента с подтвержденным коронавирусом.

За эти же сутки было выписано из больниц в связи с выздоровлением вдвое больше пациентов — 107 человек. А общее число сумевших побороть болезнь в крае достигло 50 922 человек.