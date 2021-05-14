Черноземельский район, Калмыкия, 14 мая, 2021, 15:18 — ИА Регнум. Сотрудники Россельхознадзора нашли виновного в разливе нефти на землях сельскохозяйственного назначения в Черноземельском районе Калмыкии. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В ходе инспекции, проведённой в мае 2021 года в отношении компании «ЕвроСибОйл», установлено, что в границах Нарынхудукского сельского поселения в результате ремонта нефтепровода, принадлежащего предприятию, произошёл разлив нефтепродуктов на площади 250 кв. метров. Лабораторные исследования подтвердили загрязнение почвы нефтепродуктами и бензапиреном.

Компании «ЕвроСибОйл» предстоит выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей и ликвидировать последствия утечки.

ИА REGNUM сообщало, что о разливе нефти на территории Черноземельского района сообщалось ещё в феврале 2021 года.