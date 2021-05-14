Кореновск, Краснодарский край, , 15:18 — REGNUM Кровля строящегося здания детского сада загорелась в Кореновске Краснодарского края 14 мая, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Как уточнили в региональном ГУ МЧС, сообщение о пожаре поступило в 13:49, в 13:54 первое подразделение уже было на месте пожара.

«По прибытию к месту первого подразделения установлено, что происходит горение на кровли строящегося двухэтажного неэксплуатируемого здания на общей площади 300 кв. м», — сообщили в пресс-службе.

Ведется тушение пожара, задействовано 84 человека и 27 единиц техники. Организован штаб пожаротушения. По предварительным данным, пострадавших нет.