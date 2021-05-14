Киев, , 15:18 — REGNUM Правительство Украины приняло решение ввести государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо, сообщает 14 мая издание «Левый берег» со ссылкой на соответствующее решение правительства.

Заправка бензином Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, на период действия карантина будут установлены предельные уровни торговых надбавок к их средней цене. Надбавка на бензин не может превышать 5 гривен за литр (13,4 рубля), на дизельное топливо — 7 гривен за литр (18,8 рублей).

Уточняется, что средняя стоимость дизельного топлива и бензина, которая включает таможенные платежи, должна рассчитываться на основании данных CIF NWE (Platts) за предыдущий календарный месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте темпы роста цен на Украине, согласно официальным данным, ускорились до 8,5%, что значительно превышает все прогнозные показатели. 15 апреля стало известно, что национальный банк Украины принял решение повысить учетную ставку с 6,5% до 7,5%. В регуляторе объясняли, что ускорение потребительской инфляции прежде всего связано с более существенным, чем ожидалось, подорожанием отдельных продуктов питания и топлива.