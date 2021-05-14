Киев, 14 мая, 2021, 15:18 — ИА Регнум. Правительство Украины приняло решение ввести государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо, сообщает 14 мая издание «Левый берег» со ссылкой на соответствующее решение правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Заправка бензином

Так, на период действия карантина будут установлены предельные уровни торговых надбавок к их средней цене. Надбавка на бензин не может превышать 5 гривен за литр (13,4 рубля), на дизельное топливо — 7 гривен за литр (18,8 рублей).

Уточняется, что средняя стоимость дизельного топлива и бензина, которая включает таможенные платежи, должна рассчитываться на основании данных CIF NWE (Platts) за предыдущий календарный месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте темпы роста цен на Украине, согласно официальным данным, ускорились до 8,5%, что значительно превышает все прогнозные показатели. 15 апреля стало известно, что национальный банк Украины принял решение повысить учетную ставку с 6,5% до 7,5%. В регуляторе объясняли, что ускорение потребительской инфляции прежде всего связано с более существенным, чем ожидалось, подорожанием отдельных продуктов питания и топлива.