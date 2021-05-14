Москва, , 15:23 — REGNUM Участница TikTok-дома XO Team Чана Ник (известна под ником Chanderland) беременна. Об этом она сообщила в историях своего Instagram-аккаунта.

Чана опубликовала видео со дня рождения своего парня. В качестве подарка блогер преподнесла ему тест на беременность с положительным результатом.

напоминает, что Чана Ник стала участницей проекта XO Team в марте 2020 года. Тогда же в команду пришёл блогер Влад Хошин.

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