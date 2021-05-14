Тюмень, , 15:15 — REGNUM Из-за природных пожаров, которые действуют на сегодняшний день в Тюменской области, столицу региона накрыло смогом. Как сообщили 14 мая в региональном ГУ МЧС, смог держится уже несколько дней.

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По словам спасателей, наиболее выражен он в ночное и утреннее время, а днём и при смене ветра дымка обычно рассеивается.

«Жители отмечают, что ощущают запах и наблюдают дымку от природных пожаров», — сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

В МЧС добавили, что ландшафтные и лесные пожары в Тюменской области ликвидируют пожарно-спасательные подразделения МЧС России, добровольцы и лесоохрана. Перехода огня на населенные пункты не допущено. С воздуха ведётся постоянный мониторинг.

По данным региональных властей на 14 мая, в Тюменской области действуют 23 лесных пожара, 10 из них возникли 13 мая. Восемь пожаров локализованы. В общей сложности тушением лесных пожаров в регионе занимаются около 900 человек, используется более 120 единиц техники. Самый крупный в регионе лесной пожар действует в Юргинском районе.

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Распространению огня способствуют жаркая погода и ветер. При этом угрозы для населенных пунктов нет. Крупные пожары происходят в основном в труднодоступной местности, в том числе на болотах.