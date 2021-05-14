Улан-Удэ, , 15:15 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ вечером 13 апреля произошёл пожар в четырехквартирном жилом доме. К моменту прибытия пожарных горел также гараж, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

Пожар skeeze

«24 минуты потребовалось пожарным для локализации очага, еще 12 минут ушло на полную ликвидацию возгорания. Работало 1 звено газодымозашитной службы ПСЧ-2», — отметили в управлении.

В тушении огня было задействовано 23 человека и шесть единиц техники. В результате пожара повреждены две квартиры, уничтожены общая веранда, кровля здания и гараж Также огнём был частично повреждён соседний дом.

По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования.

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