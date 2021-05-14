Красноярск, , 15:15 — REGNUM Расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника районного отдела полиции завершено в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 мая в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Как уточнили в ведомстве, бывший начальник ОП № 1 МУ МВД России «Красноярское» обвиняется в крупном мошенничестве (ч. 3 ст 159 УК РФ), его 71-летний знакомый — в посредничестве во взяточничестве (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ).

По данным следствия, в феврале 2021 года к начальнику полиции обратился его 71-летний знакомый. Он попросил помочь с переквалификацией уголовного дела его приятеля на менее тяжкую статью. Полицейский попросил за это 600 тысяч рублей. При этом он знал, что не сможет выполнить просьбу, так как это не входит в его полномочия.

Посредник передал его слова заинтересованному лицу. 12 мая посредник, получивший 1 миллион рублей, передал 600 тысяч рублей начальнику полиции, а 400 тысяч оставил себе.

Полицейского и посредника задержали оперативные сотрудники краевого УФСБ в момент передачи денежных средств.

В настоящее время обвиняемый уже не работает в правоохранительных органах, он вышел на пенсию. Экс-полицейский признал свою вину. Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд.

Как сообщал ИА REGNUM, в Воронежской области гражданин иностранного государства стал фигурантом уголовного дела по статье о покушении на дачу взятки.

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