Токио, , 15:15 — REGNUM В Сети набирают популярность видеоролики, на которых 93-летний японский водитель играет в гоночные видеоигры. Об этом 14 мая сообщает издание Kotaku.

Герой этих роликов работал таксистом в Токио (Япония) в 1960-х годах, а позже водил самосвалы. Теперь внуки купили ему компьютерный руль и позволили вновь попробовать свои силы в вождении — правда, не настоящем, а виртуальном.

Напомним, что на платформах Twitch и YouTube всё популярнее становятся аккаунты пенсионеров-геймеров. Например, 85-летняя Ширли Карри завоевала известность, благодаря своим прохождениям TES V: Skyrim.

Читайте ранее в этом сюжете: Google Stadia «жива и здорова» — на сервисе выйдет 100 новых игр