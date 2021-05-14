Гавана, , 15:17 — REGNUM Для предотвращения дальнейших ударов по сектору Газа Совет Безопасности ООН должен вмешаться в конфликт между Палестиной и Израилем. Об этом 14 мая написал глава МИД Кубы Бруно Родригес на своей странице в соцсети Twitter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Конфликт Израиля и Палестины: новое обострение — все новости»

«Мы призываем положить конец массовому убийству палестинского народа в секторе Газа со стороны Израиля. СБ ООН должен принять действия, чтобы предотвратить его», — говорится в сообщении Родригеса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Зайберт от имени канцлера ФРГ Ангелы Меркель заявил, что федеральное правительство Германии резко осудило ракетные удары из сектора Газа по Израилю.