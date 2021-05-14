Владикавказ, , 15:14 — REGNUM В Северной Осетии зафиксирован рекорд, удостоенный внесения в книгу рекордов России. Его установил шестилетний спортсмен Руслан Ходов в дисциплине «приседания». Юный атлет успел присесть 100 раз за 1 минуту 4,2 секунды, передает телеграм-канал Mash Gor.

Ребенок попал в книгу рекордов как самый лучший в своей возрастной категории по приседаниям. Тренером мальчика является Алик Бучкури. Он вырастил уже не одного рекордсмена. На счету у наставника пять подопечных, отметившихся рекордными достижениями и внесенных в книгу рекордов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году пятилетний житель Чечни Рахим Куриев установил мировой рекорд, отжавшись от пола 3202 раза. Он без остановки отжимался 2,5 часа. Достижение юного спортсмена тоже занесли в книгу рекордов России.

Читайте также: Рекорд по отжиманиям мальчика из Чечни зафиксировала Книга рекордов России