Тбилиси, 14 мая, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Участники акции протеста, проходившей в Тбилиси в июне 2019 года и переросшей в беспорядки, выступают против амнистии по этому делу и обратились к иностранным послам за поддержкой. Об этом 14 мая сообщает «Общественное телевидение».

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты в Грузии

Активистов тогда жёстко разогнали, и они хотят, чтобы ответственных за это наказали. По информации журналистов, соответствующие письма активисты передали послам США и Евросоюза в Грузии Келли Дегнан и Карлу Харцелю.

«Мы были мирными демонстрантами, и наше право выражать своё мнение было нарушено там. Наше право на здоровье было нарушено. Если кто-то и может нас поддержать, то это должны быть западные партнеры», — сказал журналистам один из авторов обращений.

Стоит отметить, что предложение об амнистии по делу о беспорядках поступило от правящей партии «Грузинская мечта» в ходе переговоров с оппозицией по выходу из политического кризиса, разразившегося в Грузии. Это позволит снять обвинения с лидера партии «Единое национальное движение» Ники Мелии, которого обвиняют в организации тех беспорядков. Сам Мелия выступил против амнистии, так как он хочет, чтобы были наказаны правоохранители, разогнавшие протестующих и политики, отдавшие на это приказ.