Новосибирск, , 15:09 — REGNUM В Новосибирской области до конца 2022 года планируется построить новый реанимационно-операционный корпус на 120 коек. Он станет частью больничного комплекса Городской клинической больницы № 34 Новосибирска, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам министра строительства Новосибирской области Ивана Шмидта, «строительства нового корпуса горбольницы № 34 ждали долгие годы и медики, и жители Ленинского района, да и все горожане».

» Это был долгострой, который мы сегодня не просто достраиваем, но делаем из него современное, оснащённое самым передовым оборудованием медицинское учреждение, — отметил министр. — В Новосибирской области в этом году запланировано строительство 30 медицинских объектов. Кроме того, набирает обороты такое направление, как реконструкция уже существующих зданий. В 2020 году реконструкция коснулась Обской центральной больницы, в планах на ближайшие годы — реконструкция корпусов больниц в Сузуне, Колывани и Краснозерке».

Уточняется, что строительные работы ведутся с опережением графика. Объект строится за счет областного бюджета по государственной программе «Развитие здравоохранения Новосибирской области». Стоимость строительства — 680 млн рублей.