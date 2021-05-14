Самара, , 15:11 — REGNUM Итальянский визовый центр возобновляет работу в Самаре, сообщил почетный консул Италии в Самарской области Джангуидо Бреддо. Об этом 14 мая передает пресс-служба департамента внешних связей региона на странице в социальной сети.

Сообщается, что в первую очередь визы будут выдавать тем, у кого они истекли во время пандемии, то есть — 2020 год и первые пять месяцев 2021-го года. У жителей области будет возможность получить визу при оплате консульского сбора. При этом им не обязательно иметь авиабилеты, бронь гостиницы и гостевое приглашение.

«После этого центр приступит к выдаче виз остальным гражданам», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Отмечается, что Италия откроет свои границы для европейских туристов с 15 мая.

«Каждый должен будет иметь подтверждение о наличии иммунитета к коронавирусу — так называемую зеленую европейскую карту», — сообщает пресс-служба департамента.

Сообщается, что с 15 июня Италия будет принимать гостей из стран, которые не входят в ЕС. Эти гости также должны иметь соответствующий сертификат. Пока он находится на стадии разработки.