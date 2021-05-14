Москва, , 15:08 — REGNUM Банку России нельзя отказать в последовательности: касается ли это денежно-кредитной политики в целом, или отдельных аспектов банковской деятельности в частности, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

«Последние годы ЦБ активно проводит линию, направленную на защиту прав клиентов кредитных учреждений. Особенно отчетливо это проявилось в период пандемии. На сегодняшний день в организуемый банками финансовый оборот вовлечено практически все взрослое население страны.

Методика же воздействия на свою клиентуру со стороны кредитных организаций постоянно модифицируются, в том числе и с использованием механизмов социальной инженерии.

В этой ситуации, проводимые главным финансовым регулятором страны мероприятия по ограничению недобросовестной банковской экспансии на розничном рынке и совершенствованию защищенности населения трудно переоценить как с точки зрения урегулирования отношений в кредитной сфере, так и с позиции по повышению финансовой грамотности банковской клиентуры.

Предложения по ограничению кредитования по плавающим ставкам, хотя с количественной точки зрения и не выглядит чем-то значимым (доля подобных ссуд в портфелях банков незначительна), достаточно важны с позиции методологии подхода к системе взаимоотношений «кредитор-заемщик».

Принцип плавающей ставки, как таковой, не содержит в себе прямого обмана получателя ссуды, однако предполагает высокий уровень экономической подготовленности банковского клиента и уже исходя из этого (в полном соответствии с идеологией проводимой Банком России) не должен носить массового характера.

Увязка банковского процента с некими внешними факторами (ключевая ставка, валютный курс и т.п.) ставят в явно неравные отношения финансово подготовленных банковских специалистов и потенциальных заемщиков.

Ограничительный подход к данному виду кредитования приобретает особую актуальность в условиях ужесточения Банком России денежно-кредитной политики, а также нарастания валютных и инфляционных рисков.

Уже определившаяся тенденция к повышению ключевой ставки и неизбежный рост стоимости кредитных ресурсов изначально ставят в невыгодное условие получателей займов с плавающим процентом.

Таким образом, инициатива Банка России логична и своевременна. Однако, очевидно, что реализация данного предложения должна быть ускорена.

Конечно, малая доля реально выданных кредитов подобного рода исключает валообразного нарастания долговой нагрузки (как это было с валютной ипотекой), однако потенциальная угроза локальных осложнений на рынке кредитования присутствует, тем более что общеэкономическая обстановка может побудить банки к активизации данного направления кредитования.

Логично было бы ввести полный мораторий на выдачу займов с плавающей ставкой, пока процесс не активизировался и не набрал обороты. На данном этапе подобная превентивная мера финансового регулирования не нанесла бы никакого урона ни банковской системе, ни населению.

Важно, что параллельно с обсуждением принципов выдачи займов регулятор продолжает повышать требования к информированности клиентов банков.

В то же время выход крупных финансовых учреждений за рамки чисто банковской деятельности и создание на этой основе мощных эко-систем подняли на принципиально новый уровень возможности манипулирования массовым потребителем финансовых услуг.

Кроме того, цифровизация банковской сферы открыла колоссальные возможности для кибермошенничества. Все это требует от Банка России активизации регуляторной и ограничительной функций для эффективной защиты населения, как от финансового диктата банков-гигантов, так и от прямого посягательства преступников на денежные средства клиентов кредитных организаций», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России могут ввести запрет на выдачу кредитов физическим лицам по плавающим ставкам. Ограничения перечислил ЦБ в законопроекте, разработанном по поручению президента РФ Владимира Путина.

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