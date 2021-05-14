Вашингтон, , 15:06 — REGNUM Нейт Эйхерн, представитель компании Google, заявил, что сервис Stadia «жив и здоров». Об этом сообщил портал gamesindustry.biz.

Эйхерн отметил, что в 2021 году на Stadia выйдет около 100 новых игр. При этом компания работает с крупнейшими студиями-разработчиками вроде Capcom, Ubisoft и Square Enix.

Напомним, сервис Google Stadia был неоднозначно принят геймерами. После этого создатели платформы закрыли свою собственную студию-разработчика игр.

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