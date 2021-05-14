Бали, Индонезия, , 15:06 — REGNUM На Бали с начала пандемии от COVID-19 умерли 333 человека, сообщает CNN Indonesia.

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«333 человека, у которых обнаружили коронавирус, умерли», — заявил представитель оперативной группы по COVID-19 в Денпасаре.

В совокупности в Денпасаре выявили 14 600 носителей коронавируса, 13 870 пациентов вылечились от COVID-19 и 397 человек находятся на лечении.

«Избегайте скопления людей, используйте маски и мойте руки», — заявили в оперативной группе по COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в целевой группе по борьбе с COVID-19 заявили, что в Индонезии за сутки выявили 2633 случая заражения коронавирусом.

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