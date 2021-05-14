Анкара, , 15:05 — REGNUM В Турции с 17 мая начнется процесс нормализации после введенного локдауна, заявил 14 мая президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

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«Как и было обещано, с понедельника (17 мая) мы начинаем процесс контролируемой нормализации», — сказал Эрдоган, выступая по телевидению.

Турецкий лидер подчеркнул, что с июня власти могут в значительной степени ослабить меры, чтобы «сделать повседневную жизнь еще более комфортной».

Как сообщало ИА REGNUM, с 29 апреля на территории Турции из-за крайне неблагоприятной эпидемиологической ситуации с коронавирусом был введен полный локдаун. Он продлится до 5:00 17 мая.

В рамках этих ограничений будет действует круглосуточный комендантский час, самый продолжительный с начала пандемии.