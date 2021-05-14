Нур-Султан, , 15:03 — REGNUM Казахстан заинтересован в развитии сотрудничества с Испанией в сфере зеленых технологий и управления водными ресурсами. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел республики Ерлан Алимбаев, 14 мая сообщает агентство «Казинформ».

"У Испании большой опыт по развитию этих сфер. Нур-Султан и Марид могли бы сотрудничать в ближайшем будущем в этой сфере», — сказал Алимбаев.

Он выразил надежду на укрепление партнерства между странами по итогам политических консультаций.

Напомним, 14 мая в министерстве иностранных дел Казахстана состоялись очередные политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Казахстана и Испании.

Испанскую делегацию возглавила государственный секретарь МИД, ЕС и сотрудничества Испании Кристина Гаяк.